В Кузбассе 17-летний подросток предстанет перед судом за госизмену и попытку теракта

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

В прокуратуре утвердили приговор в отношении 17-летнего жителя Кемеровской области по делам о государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подросток в мае 2025 года пытался совершить диверсию в районе железнодорожной станции Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги.

Он рассказал, что получил данное предложение от представителя неназванного иностранного государства. За выполнение работы ему должны были заплатить, однако заказ осуществить не удалось.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители задержали 159 подростков за последние 3 года за диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уточнил, что все задержанные были привлечены к уголовной ответственности.

По его словам, вербовка подростков осуществляется из-за рубежа. Злоумышленники обещают им денежное вознаграждение, однако, как правило, исполнители не получают деньги по итогам диверсий.