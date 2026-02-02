Шесть человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "112"

Шесть человек госпитализированы после серьезного ДТП в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона.

"Госпитализировано шесть пострадавших: двое подростков в Бородинскую больницу, четверо пострадавших (чей возраст еще уточняется. – Прим. ред.) в Канскую больницу", – указала собеседница.

Для оказания помощи пострадавшим из Красноярска вылетели два борта санавиации. Ожидается, что реаниматолог и нейрохирург прибудут в Бородино, а реаниматолог – в Канск.

По уточненным данным, всего в ходе дорожного происшествия погибли 5 человек – четыре подростка и один взрослый, передала прокуратура Красноярского края. По факту произошедшего была организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке детей. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

ДТП в Красноярском крае произошло 2 февраля. Предварительно установлено, что микроавтобус "Газель" двигался в направлении Канска. В какой-то момент у встречного автомобиля "Ивеко" отсоединился прицеп с модульным домом. Прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

В салоне микроавтобуса находились 13 человек, включая 11 детей, которые возвращались из Красноярска.

