Пять человек погибли при столкновении грузовика и автобуса в Красноярском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Грузовик столкнулся с автобусом на трассе в Рыбинском районе Красноярского края. В результате аварии погибли пять человек, еще шесть пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что в салоне автобуса находились 13 человек, включая 11 детей. Предварительно, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

В свою очередь, пресс-служба регионального управления МВД добавила, что водитель автомобиля "Ивеко" двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом. В этот момент прицеп отсоединился и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью". Предварительно установлено, что ДТП случилось на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Ранее вахтовый автобус с рабочими упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. Инцидент произошел на 102-м километре трассы Мильково – Ага. Автобус перевозил 26 рабочих золотодобывающей компании АО "Камчатское золото". В результате случившегося пострадали десять человек. Их доставили в районную больницу.

Еще одна авария произошла до этого в Чебоксарах, где водитель автобуса наехал на трех девочек, которые переходили дорогу. Мужчина за рулем автобуса не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и сбил девочек.

