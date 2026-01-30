Четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пермского края"

В Пермском крае четыре человека погибли в результате ДТП с участием санитарного автомобиля и легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Авария произошла днем 30 января. По данным ведомства, санитарная машина Карагайской центральной районной больницы, в которой находились четыре пациента, возвращалась из Кудымкара в город после процедуры гемодиализа.

В результате погибли водитель санитарного автомобиля Lada Largus и три пациента. Еще один пассажир, а также пострадавший водитель из другой машины доставлены в Кудымкар. Состояние первого оценивается как стабильно тяжелое, а второго – средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медпомощь.

В министерстве выразили соболезнования родственникам погибших. В свою очередь, прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств, причин и условий случившегося. На место происшествия выехал прокурор Дамир Гайфуллин.

В краевом ГУ МВД РИА Новости уточнили, что водитель Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

