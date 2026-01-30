Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 18:56

Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с санитарным автомобилем в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пермского края"

В Пермском крае четыре человека погибли в результате ДТП с участием санитарного автомобиля и легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Авария произошла днем 30 января. По данным ведомства, санитарная машина Карагайской центральной районной больницы, в которой находились четыре пациента, возвращалась из Кудымкара в город после процедуры гемодиализа.

В результате погибли водитель санитарного автомобиля Lada Largus и три пациента. Еще один пассажир, а также пострадавший водитель из другой машины доставлены в Кудымкар. Состояние первого оценивается как стабильно тяжелое, а второго – средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медпомощь.

В министерстве выразили соболезнования родственникам погибших. В свою очередь, прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств, причин и условий случившегося. На место происшествия выехал прокурор Дамир Гайфуллин.

В краевом ГУ МВД РИА Новости уточнили, что водитель Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Ранее автомобиль Lada столкнулся в поездом в городском округе Пушкинский Московской области. ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на трассе Красноармейск – Барково – Михайловское.

Предварительно, водитель пересекал ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пострадавших не было.

Движение восстановлено на Дмитровском шоссе после ДТП

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика