Новости

Новости

27 января, 15:49

Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом и большегрузами в Приангарье

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Следователи завели уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и двух большегрузов на федеральной автодороге "Байкал". Об этом сообщило управления СК РФ по Иркутской области в телеграм-канале.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате происшествия водитель и 11 пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

О ДТП в Приангарье стало известно 27 января. Сообщалось, что авария произошла на 123-м километре федеральной трассы. По предварительной информации, 5 человек были госпитализированы, из которых один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Приморье на автодороге Раздольное – Хасан произошло столкновение туристического автобуса и грузовика. В результате погибли водитель и двое пассажиров общественного транспорта. Еще 9 получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

происшествияДТПрегионы

