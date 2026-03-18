Новости

Новости

18 марта, 15:16

Происшествия

Двое приезжих украли телефон у мужчины на улице в Москве

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Столичные полицейские задержали двух 19-летних приезжих граждан, подозреваемых в краже телефона на улице. Об этом сообщается в официальном канале МВД России по Москве в мессенджере MAX.

Утверждается, что злоумышленники около клуба подошли к мужчине, а затем один из них попросил мобильный телефон для срочного звонка. Получив смартфон, молодые люди убежали. Потерпевший не смог их догнать, ущерб составил 45 тысяч рублей. Похищенное устройство подозреваемые успели продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее мужчина украл ювелирные изделия общей стоимостью 3 миллиона рублей из столичной квартиры на Елецкой улице. Злоумышленника задержали, им оказался 26-летний сожитель дочери потерпевшей. Выяснилось, что он похищал украшения в течение нескольких месяцев, после чего продавал их в ломбарде.

"Московский патруль": в Москве стажер стоматологии украла из сейфа полмиллиона рублей

происшествиягород

