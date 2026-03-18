Двое приезжих украли телефон у мужчины на улице в Москве

Столичные полицейские задержали двух 19-летних приезжих граждан, подозреваемых в краже телефона на улице. Об этом сообщается в официальном канале МВД России по Москве в мессенджере MAX.

Утверждается, что злоумышленники около клуба подошли к мужчине, а затем один из них попросил мобильный телефон для срочного звонка. Получив смартфон, молодые люди убежали. Потерпевший не смог их догнать, ущерб составил 45 тысяч рублей. Похищенное устройство подозреваемые успели продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

