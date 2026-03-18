18 марта, 14:48

Происшествия

Похититель девочки в Смоленске имел склонность к суициду и состоял на учете

Фото: РИА Новости/Виктория Чернецова

Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске Сергей Грищенков, который был найден мертвым в СИЗО, имел склонность к суициду и состоял на специализированном учете. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Как уточнил ТАСС в правоохранительных органах, мужчина признал вину в похищении несовершеннолетней в ходе допроса. Однако он не упомянул данный факт в своей предсмертной записке.

По факту самоубийства организована проверка. Тело мужчины было найдено в 3 часа ночи 18 марта в изоляторе. Дело в отношении обвиняемого будет приостановлено в случае одобрения со стороны его родственников.

Девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля во время прогулки с собакой. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Вскоре появилась версия о возможном похищении. Местные жители сообщали, что видели неизвестного мужчину, который на машине подъехал к дому семьи девочки и заходил в подъезд.

Ребенка нашли спустя 3 дня живой в квартире одного из домов на территории Заднепровского района в 300 метрах от места жительства семьи девочки. Помимо раннее судимого похитителя, в квартире проживала его сожительница. Их задержали.

