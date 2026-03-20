20 марта, 17:19Транспорт
Временные ограничения введены в районе аэропорта Внуково
Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в районе московского аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения вводились в столичных авиагаванях 16 марта. Их сняли спустя сутки.
Прием и отправку гражданских самолетов возобновили 17 марта. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево вновь начали функционировать согласно расписанию.