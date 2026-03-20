Россиянин утонул во время отдыха на Филиппинах

Фото: 123RF.com/whitcomberd

Российский турист утонул во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Маниле.

По данным местной полиции, инцидент произошел 11 марта. Россиянина А. Русинова из-за отбойного течения унесло в открытое море. Ему попытался помочь спасатель, который также погиб.

"Обстоятельства случившегося уточняются", – указали в диппредставительстве.

Российское посольство поддерживает контакт с местными правоохранительными органами, родственниками и друзьями погибшего, которые приехали вместе с ним.

Ранее туристка из России, отдыхавшая на тайском острове Пхукет, упала с четвертого на второй этаж гостиницы. Она получила травму головы, ссадины и гематомы на правой ноге, руке и боку.

Пострадавшую сначала доставили в больницу района Патонг, а затем перевезли в более оборудованную больницу "Ватчира Пхукет".