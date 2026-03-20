20 марта, 16:32

Происшествия

Россиянин утонул во время отдыха на Филиппинах

Фото: 123RF.com/whitcomberd

Российский турист утонул во время отдыха на острове Боракай на Филиппинах. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Маниле.

По данным местной полиции, инцидент произошел 11 марта. Россиянина А. Русинова из-за отбойного течения унесло в открытое море. Ему попытался помочь спасатель, который также погиб.

"Обстоятельства случившегося уточняются", – указали в диппредставительстве.

Российское посольство поддерживает контакт с местными правоохранительными органами, родственниками и друзьями погибшего, которые приехали вместе с ним.

Ранее туристка из России, отдыхавшая на тайском острове Пхукет, упала с четвертого на второй этаж гостиницы. Она получила травму головы, ссадины и гематомы на правой ноге, руке и боку.

Пострадавшую сначала доставили в больницу района Патонг, а затем перевезли в более оборудованную больницу "Ватчира Пхукет".

Новости мира: автобус с российскими туристами попал в серьезную аварию на Пхукете

Читайте также


Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

