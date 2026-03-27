27 марта, 07:17

Общество

Новый ГОСТ на шариковые ручки введут в России в сентябре

Фото: depositphotos/anyaberkut

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на шариковые ручки. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает ТАСС.

Предыдущий ГОСТ на шариковые ручки ввели в 1992 году и переиздали в 2005 году. За принятие нового стандарта проголосовали Армения, Беларусь, Россия и Узбекистан.

В документе определяются классификация ручек, их наконечников, форма и размеры стержней, а также общие требования к шариковым ручкам. К примеру, длина непрерывной линии без клякс должна быть более 400 метров для ручек со стержнем диаметром свыше 3 миллиметров, и не менее 200 метров для более тонких стержней.

Ручка должна писать с первого касания после хранения в течение 3 часов со снятым колпачком. В свою очередь, составные части ручек и стержни должны быть сделаны из коррозионно-стойких металлов, иметь защитно-декоративное покрытие и не представлять вред для здоровья человека.

При падении ручки с высоты одного метра на деревянную поверхность детали изделия не должны разрушаться. ГОСТ также описывает требования к маркировке и упаковке ручек, испытательное оборудование и принадлежности, а также правила приемки, транспортирования и хранения.

Ранее сообщалось, что в России может впервые появиться ГОСТ на футбольные ворота для детских и уличных площадок. Новый стандарт установит требования для данных конструкций, чтобы предотвратить несчастные случаи с падением рамы на детей.

В РФ также появился ГОСТ на квест-комнаты, требования которого вступят в силу с декабря 2026 года. Он необходим для улучшения безопасности развлекательного досуга и снижения рисков для здоровья участников.

