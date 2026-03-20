ГОСТ на футбольные ворота для уличных площадок появится в России

В России может впервые появиться ГОСТ на футбольные ворота для детских и уличных площадок. Новый стандарт установит требования для данных конструкций, чтобы предотвратить несчастные случаи с падением рамы на детей, сообщила депутат Госдумы, председатель техкомитета "Оборудование детских игровых площадок" Татьяна Буцкая.

Разработка документа завершится к середине лета. ГОСТ установит требования безопасности и методы испытаний всех типов передвижных ворот с сеткой, которые весят более 10 килограммов, за исключением ворот для юниорского и профессионального футбола.

Буцкая подчеркнула, что разработка нового стандарта связана с тем, что в РФ ежегодно происходят трагические случаи. В частности, согласно открытым сообщениям СМИ, с августа 2024 года по август 2025-го произошло как минимум пять смертей детей из-за падения футбольных ворот.

"Каковы основные нововведения? Это иные материалы ворот, они будут не такие тяжелые, у них будет изменен центр тяжести, их будет сложнее перевернуть, будет возможность закрепить их в землю без железобетонной фиксации", – приводит ТАСС слова депутата.

Текущие нормы предписывают вкапывать детские ворота в землю "чуть ли не с цементом", отметила Буцкая. Однако из-за этого ворота невозможно передвигать, вследствие чего таким требованием зачастую пренебрегают, что и ведет к трагедиям.

"Если будет возможность устанавливать ворота правильные, безопасные по ГОСТу, но такие, которые можно будет в дальнейшем передвинуть, то они точно будут пользоваться спросом у компаний, которые закупают оборудование для уличных спортивных площадок", – уверена парламентарий.

Ранее в России появился ГОСТ на квест-комнаты, требования которого вступят в силу с декабря 2026 года. Он необходим для улучшения безопасности развлекательного досуга и снижения рисков для здоровья участников.

По новым требованиям, запирать двери квест-комнат можно только устройствами, открывающимися изнутри без ключа и инструмента. Кроме того, знаки выхода должны быть видимыми и оснащены аварийным питанием, а вещества для создания искусственных дым-эффектов обязаны иметь паспорт безопасности.

