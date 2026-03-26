26 марта, 12:15

Модернизация газорегуляторного пункта "Нагатино-7" началась на юге Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Нагатино-7" стартовала на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в столице ведется работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

ГРП "Нагатино-7" обеспечивает газоснабжение районов Нагатино-Садовники, Нагатинский затон и Нагорный, а также ТЭЦ-9, тепловой станции "Нагатино" и ГТЭС "Коломенское", добавил вице-мэр.

Решение о модернизации было принято из-за длительной работы газового оборудования. Необходимые мероприятия проведут в сжатые сроки без отключения горожан от газоснабжения.

Специалисты заменят устаревшее оборудование на современный ГРП российского производства, изготовленный на собственном производстве АО "Мосгаз". Он обладает высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками.

В ходе работ также внедрят автоматизированные системы управления и дистанционного мониторинга, что позволит обеспечить круглосуточный контроль параметров работы оборудования в режиме реального времени. Кроме того, это даст возможность оперативно реагировать на любые отклонения от заданных значений.

Ранее на участке между Измайловским шоссе и Вольной улицей завершилась реконструкция газопровода низкого давления. Рабочие заменили изношенные элементы и обеспечили высокое качество на всех этапах.

Например, они заменили старый стальной трубопровод на современный полиэтиленовый, который обладает более высокой устойчивостью к коррозии.

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

Читайте также


Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

