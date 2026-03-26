Модернизация газорегуляторного пункта "Нагатино-7" началась на юге Москвы

Модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Нагатино-7" стартовала на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в столице ведется работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.

ГРП "Нагатино-7" обеспечивает газоснабжение районов Нагатино-Садовники, Нагатинский затон и Нагорный, а также ТЭЦ-9, тепловой станции "Нагатино" и ГТЭС "Коломенское", добавил вице-мэр.

Решение о модернизации было принято из-за длительной работы газового оборудования. Необходимые мероприятия проведут в сжатые сроки без отключения горожан от газоснабжения.

Специалисты заменят устаревшее оборудование на современный ГРП российского производства, изготовленный на собственном производстве АО "Мосгаз". Он обладает высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками.

В ходе работ также внедрят автоматизированные системы управления и дистанционного мониторинга, что позволит обеспечить круглосуточный контроль параметров работы оборудования в режиме реального времени. Кроме того, это даст возможность оперативно реагировать на любые отклонения от заданных значений.

Ранее на участке между Измайловским шоссе и Вольной улицей завершилась реконструкция газопровода низкого давления. Рабочие заменили изношенные элементы и обеспечили высокое качество на всех этапах.

Например, они заменили старый стальной трубопровод на современный полиэтиленовый, который обладает более высокой устойчивостью к коррозии.