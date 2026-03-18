Шелепихинский газопровод повысил надежность газоснабжения в шести районах Москвы

Шелепихинский газопровод-дюкер протяженностью более 170 метров построили в Москве в 2025 году. Он повысил надежность газоснабжения в шести районах: Хорошёво‑Мнёвники, Щукино, Хорошёвском, Пресненском, Дорогомилово и Раменки, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Сооружение проходит под руслом Москвы-реки и соединяет Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной. При строительстве специалисты соорудили стартовый и приемный котлованы глубиной более 20 метров, участок открытой прокладки составил 16 метров.

Основную часть трассы выполнили методом микротоннелирования. Технология позволила проложить трубопровод под дном реки с применением проходческих комплексов, управляемых лазерными навигационными системами. Затем в защитный футляр поместили стальную трубу газопровода высокого давления. Такое решение не оказывает негативного воздействия на экосистему Москвы-реки и городскую среду.

При строительстве использовались российские материалы, которые отвечают современным стандартам безопасности. Срок эксплуатации газопровода превышает 40 лет, при этом он не требует ежегодного обслуживания. За его работой круглосуточно следят специалисты центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

Тем временем в районе Царицыно на 90% завершилась прокладка нового газопровода высокого давления. Работы ведутся на Кавказском бульваре. На газопроводе установят два запорных устройства, управление которыми будет осуществляться дистанционно. Это позволит в случае нештатной ситуации быстро перекрыть подачу газа.