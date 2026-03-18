Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 марта, 09:42

Город

Шелепихинский газопровод повысил надежность газоснабжения в шести районах Москвы

Фото: mos-gaz.ru

Шелепихинский газопровод-дюкер протяженностью более 170 метров построили в Москве в 2025 году. Он повысил надежность газоснабжения в шести районах: Хорошёво‑Мнёвники, Щукино, Хорошёвском, Пресненском, Дорогомилово и Раменки, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Сооружение проходит под руслом Москвы-реки и соединяет Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной. При строительстве специалисты соорудили стартовый и приемный котлованы глубиной более 20 метров, участок открытой прокладки составил 16 метров.

Основную часть трассы выполнили методом микротоннелирования. Технология позволила проложить трубопровод под дном реки с применением проходческих комплексов, управляемых лазерными навигационными системами. Затем в защитный футляр поместили стальную трубу газопровода высокого давления. Такое решение не оказывает негативного воздействия на экосистему Москвы-реки и городскую среду.

При строительстве использовались российские материалы, которые отвечают современным стандартам безопасности. Срок эксплуатации газопровода превышает 40 лет, при этом он не требует ежегодного обслуживания. За его работой круглосуточно следят специалисты центральной диспетчерской АО "Мосгаз".

Тем временем в районе Царицыно на 90% завершилась прокладка нового газопровода высокого давления. Работы ведутся на Кавказском бульваре. На газопроводе установят два запорных устройства, управление которыми будет осуществляться дистанционно. Это позволит в случае нештатной ситуации быстро перекрыть подачу газа.

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

Читайте также


город

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика