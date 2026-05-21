21 мая, 11:11

Технологии

Цифровизация избавила москвичей от предоставления двух миллиардов справок

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий Москвы

В мае 2011 года в Москве появилась система электронного межведомственного взаимодействия – базовый регистр. Это позволило перевести в цифровой вид многие городские услуги: от записи ребенка в школу до регистрации юридического лица. Сегодня система объединяет свыше 500 видов справок и выписок, которые больше не нужно предоставлять самостоятельно.

"За 15 лет городские онлайн-сервисы избавили москвичей от необходимости собирать и подавать в учреждения около двух миллиардов бумажных документов. Цифровизация не только экономит время жителей, но и повышает эффективность работы госорганов", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Более 460 услуг и сервисов представлено на столичном портале mos.ru. Например, горожане могут в онлайн-формате прикрепиться к поликлинике, передать показания счетчиков, записаться к нотариусу, присоединиться к творческим кружкам и спортивным секциям.

Для предпринимателей есть раздел, где собрана подробная информация о вариантах сотрудничества бизнеса со столичными проектами, такими как "Лето в Москве". Чтобы принять участие в сезонных и тематических инициативах города, достаточно заполнить заявку.

В числе других полезных функций – услуги для получения разрешения на строительство, сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, оформления пропусков на проезд грузового транспорта.

За последние пять лет востребованность услуг и сервисов на mos.ru выросла в 2,5 раза. Среднее число ежедневных обращений к ним приближается к трем миллионам.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме и развитие инфраструктуры электронного правительства соответствуют задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".

Ранее сообщалось о начале работы спецпроекта "Ваш навигатор по налогам" на mos.ru. Он позволяет горожанам узнать все об оплате налогов, легализации дохода и предлагает план действий по защите трудовых прав.

