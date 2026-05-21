Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:02

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о пополнении парка техники городских служб Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные власти продолжают обновлять парк техники городских служб отечественными машинами, развивать собственные производства, а также внедрять разработки московских специалистов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр отметил, что для Мосводоканала и Мосводостока были закуплены каналопромывочные и комбинированные машины на базе КАМАЗа, произведенные в Твери и Арзамасе. Техника была создана, учитывая особенности московских сетей водоотведения – большую протяженность, расположение в плотной городской застройке и большие диаметры коллекторов.

Также на станциях водоподготовки Мосводоканала внедрили высокочувствительное оборудование для экспресс-анализа, которое позволяет распознавать в воде более 15 тысяч соединений. Компания-производитель этого оборудования находится в Москве.

Кроме того, на производстве Мослифта разработали малые грузовые лифты с повышенной грузоподъемностью до 300 килограммов. По словам Собянина, продолжается модернизация самой производственной площадки, а также работа над созданием аналогов зарубежных изделий и узлов.

Он подчеркнул, что московские специалисты систематически внедряют в практику собственные разработки. В пример он привел технологию ликвидации пожара в высотном здании, созданную специалистами пожарно-спасательного гарнизона. Она была впервые применена в апреле. Для доставки огнетушащих веществ на высоту использовался строительный бетононасос, к которому через специальный переходник подключили установку подачи.

Ранее Собянин сообщал, что столица закупила около 2,4 тысячи единиц коммунальной техники в 2025 году. В числе новых моделей – большие вакуумные подметально-уборочные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики и линейные погрузчики-снегоуборщики.

Читайте также


мэр МосквыгородЖКХ

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика