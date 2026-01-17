Собянин: Москва закупила около 2,4 тыс единиц коммунальной техники в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва закупила около 2,4 тысяч единиц коммунальной техники в 2025 году, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, столичные власти постоянно обновляют парк дорожно-уборочной техники для качественного обслуживания города. Приобретаются современные, мобильные и энергоэффективные машины. Они оптимизируют время работ и повышают их качество.

Среди новых моделей – большие вакуумные подметально-уборочные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики и линейные погрузчики-снегоуборщики, перечислил градоначальник.

Кроме того, городским дорожным организациям поступили роторы на базе шасси КАМАЗа. Они оснащены мощным двигателем и могут работать зимой – очищать дороги и одновременно обрабатывать их противогололедными материалами.

Для обслуживания инфраструктуры зимнего отдыха горожан закуплено свыше 80 единиц ледозаливочных машин и ратраков. Это, указал Собянин, особенно актуально с учетом увеличения числа локаций для развлечений.

Кроме того, в прошлом году на столичные улицы вышли новые электрические подметально-уборочные машины. Летом они работают как дорожный вакуумный пылесос, а зимой убирают улицы с помощью фронтальной щетки и распределяют противогололедные материалы.

Одной из самых производительных и надежных коммунальных машин глава города назвал лаповый снегопогрузчик российского производства. С помощью лапового механизма транспортное средство быстро собирает снег, перемещает его по транспортеру и загружает в кузов самосвала.

Между тем коммунальные службы Москвы продолжают очищать улицы и дворы после снегопада. Они также начали вывозить снег с мест временного складирования. Для работ привлекли почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини-погрузчики и самосвалы.