Минздрав РФ: число женщин с бесплодием составляет 7,8 случая на тысячу

Число россиянок, страдающих бесплодием, составляет в среднем 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста. Это следует из данных Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости.

Согласно статистике министерства, количество гражданок от 18 до 49 лет с данной проблемой колебалось в пределах от 6,4 на тысячу в 2012 году до 8,5 в 2017 и 2019 годах.

Ранее эксперты Сеченовского университета провели исследование, в рамках которого выяснили, что каждый шестой человек в мире является бесплодным. Проблема затрагивает 17,6% популяции, причем 50% вносят в нее мужчины.

Среди распространенных причин бесплодия у мужчин специалисты указали на генетические аномалии, варикоцеле и ожирение. Также встречаются сопутствующие заболевания, например артериальная гипертензия и сахарный диабет.

