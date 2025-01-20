В Москве запущен алгоритм лечения при бесплодии у женщин

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Программу по диагностике и лечению бесплодия запустили в столичных женских консультациях и центрах женского здоровья в рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Программа рассчитана на 12 месяцев. Она включает в себя комплекс исследований для выявления точной причины нарушения репродуктивной функции, лечение, а также при необходимости дальнейшую маршрутизацию в клиники для применения вспомогательных репродуктивных технологий. Как подчеркнула вице-мэр, все это бесплатно.

Первый этап подразумевает посещение акушера-гинеколога, который проведет осмотр, сделает УЗИ матки и придатков, а также направит на сдачу анализов. В результате, отметила Ракова, врач сможет оценить работу эндокринной системы и количество яйцеклеток в яичниках. Кроме того, женщину могут направить на дополнительные исследования при необходимости.

Партнер пациентки, в свою очередь, должен будет обратиться к урологу и сдать анализ семенной жидкости, чтобы оценить качество и количество мужских половых клеток.

Собрав все данные, врач точно определит причины бесплодия, продолжила заммэра, обсудит дальнейшие шаги и даст полезные рекомендации. Уже исходя из результатов женщине может быть назначено консервативное или оперативное лечение.

В случае, если спустя 12 месяцев лечение не принесет желаемых результатов, а также если самостоятельное наступление беременности изначально невозможно, пациентку направят в специализированную клинику, где ей предложат воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, например бесплатной процедурой ЭКО.

Соответствующую процедуру бесплатно могут пройти все россияне, у которых есть полис ОМС. Для участия в программе им нужно получить официальное подтверждение диагноза "бесплодие". При этом до проведения процедуры пациенты должны будут пройти обязательную консультацию у врача-репродуктолога, который организует для супружеской пары все необходимые обследования.

Между тем благодаря программе ЭКО в России до конца 2030 года должно родиться 180 тысяч детей, сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Он отметил, что во всех регионах подготовят соответствующие региональные программы, которые пройдут утверждение в Минздраве.