Минздрав запланировал рождение в РФ 180 тыс детей благодаря ЭКО к концу 2030 года

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К концу 2030 года в России должно родиться 180 тысяч детей благодаря программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, которого цитирует "Интерфакс".

По его словам, ЭКО – это отдельное направление, благодаря которому ежегодно ожидается порядка 30 тысяч дополнительных рождений.

Фисенко отметил, что во всех регионах подготовят соответствующие региональные программы, которые пройдут утверждение в Минздраве.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Минздрав России работает над мерами для повышения процедуры ЭКО в рамках программы госгарантий, поскольку могут появиться ограничения для организаций, делающих менее 100 циклов этого процесса в год.

Между тем пилотный проект по стимулированию рождаемости в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях продлен до конца 2025 года, то есть еще на один год. Руководству трех регионов страны поручено провести до 31 марта 2025 года оценку влияния результатов проекта на рождаемость.

