30 марта, 09:37

Общество
Врач Салаева: хроническая усталость может заблокировать беременность

Когда беременность не наступает, пары часто фокусируются на анализах и графиках овуляции, упуская влияние хронического стресса, который способен напрямую блокировать зачатие. Об этом рассказала "Газете.ру" врач-репродуктолог Гюнай Салаева.

По ее словам, ключевую роль в данном вопросе играет гормон кортизол. В отличие от кратковременного стресса, который мобилизует организм, его хроническое повышение истощает ресурсы и подавляет репродуктивную функцию.

С физиологической точки зрения организм в состоянии постоянного напряжения переходит в режим экономии энергии. Это приводит к гормональному дисбалансу: кортизол и прогестерон синтезируются из одного предшественника, и при стрессе "ресурс" уходит на кортизол. В результате снижается уровень прогестерона, необходимого для подготовки эндометрия к имплантации эмбриона.

Кроме того, стресс может нарушать овуляцию за счет повышения пролактина, который блокирует этот процесс.

"Как вернуть организму чувство безопасности? Можно использовать дыхание для управления пульсом. Кортизол напрямую связан с вегетативной нервной системой, и самый быстрый способ снизить его уровень – включить парасимпатический отдел через дыхание. Например, дыхание по квадрату – вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, задержка на 4", – предложила специалист.

Еще один важный фактор – ограничение информационной нагрузки. По словам медика, постоянное чтение новостей и обсуждений темы бесплодия усиливает тревожность и мешает восстановлению.

В ряде случаев врачи рекомендуют планирующим беременность женщинам адаптогены растительного происхождения, однако их прием возможен только после консультации со специалистом, поскольку они влияют на гормональный фон.

Эксперт подчеркнула, что зачатие зависит не только от медицинских показателей, но и от общего состояния организма. При снижении уровня стресса и ощущении безопасности шансы на наступление беременности могут увеличиваться.

Ранее Минздрав РФ призвал информировать здоровых россиянок об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка, который составляет от 18 до 35 лет.

Согласно соответствующему документу, женщинам, у которых не выявлено хронических гинекологических заболеваний и отсутствуют факторы риска их развития, следует давать рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи.

