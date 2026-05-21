Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:26

Безопасность

В МВД заявили, что популярные мессенджеры могут тайно собирать данные о пользователях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Самые популярные иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), способны тайно собирать данные о действиях пользователей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на МВД РФ.

"В обозначенные мессенджеры встроены технологии, позволяющие скрытно собирать данные об устройстве, IP-адресе, местоположении и действиях пользователя. Особенно активно собирается информация о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом", – заявили в МВД.

Также критические уязвимости в мессенджерах позволяют злоумышленникам удаленно получать доступ к мобильному устройству жертвы. В частности, преступники получают возможность устанавливать шпионское программное обеспечение, похищать ключи шифрования.

В ведомстве подчеркнули, что владельцы мессенджеров не соблюдают российские законы, а в 2025 году было зарегистрировано более 258 тысяч преступлений с использованием таких сервисов. Компании все еще не открыли российские представительства, что затрудняет задачу по определению IP-адреса, личных данных и информации о людях, которые совершили незаконные действия.

Ранее в МВД заявляли о критической уязвимости, выявленной в почтовом сервере Exim. По оценкам экспертов, только в российском сегменте Сети потенциально уязвимыми могут оставаться до 20 тысяч серверов. Через компрометацию почтовых серверов злоумышленники могут перехватывать переписку, рассылать фишинговые письма от имени реальных организаций, распространять вредоносные вложения.

Читайте также


безопасностьтехнологии

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика