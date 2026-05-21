21 мая, 11:54

Общество

В Москве чаще всего переучиваются на операторов станков, токарей и швей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Чаще всего жители Москвы переучиваются на операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), токарей и швей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи чаще выбирают для переобучения те отрасли, где фиксируется устойчивый рост зарплат и наблюдается самый высокий спрос на кадры. Например, в первом квартале 2026 года лидерами по востребованности стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, ИТ и индустрия гостеприимства.

"Сегодня обучение новым профессиям, смена нескольких специальностей в течение жизни стали уже повсеместным явлением. Поэтому мы развиваем в столице московский стандарт непрерывного образования", – отметила Ракова.

Она подчеркнула, что в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" взрослые москвичи могут освоить востребованную профессию за короткий срок – до трех месяцев. Обучение проходит по 75 коротким практико-ориентированным программам.

Всего за последние 2,5 года короткие программы переобучения прошли 90 тысяч человек. Согласно статистике, зарплаты у выпускников вырастают в среднем на 50%, при этом 80% горожан находят работу еще во время обучения.

Среди наиболее популярных сфер для переобучения оказались транспорт, строительство и ЖКХ, а также промышленность. Их выбрали свыше 30% слушателей курсов. В числе самых востребованных специальностей – оператор станков, сварщик, водитель погрузчиков, монтажник радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), слесарь-сантехник, токарь и фрезеровщик.

При этом, как указала Ракова, 28% жителей столицы выбрали сферу информационных технологий, то есть работу с искусственным интеллектом, информационной безопасностью и аналитикой данных. Спрос на таких работников продолжает расти. Кроме того, 27% слушателей отдали предпочтение сфере услуг и индустрии гостеприимства. Наиболее популярными профессиями стали портные и швеи, повара, пекари, администраторы, а также специалисты по работе на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в столице отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. В частности, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем около 175 тысяч рублей.

