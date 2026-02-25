Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Реконструкция газопровода низкого давления завершилась на востоке Москвы. Работы на участке между Измайловском шоссе и Вольной улицей проходили в рамках программы по модернизации и укреплению газораспределительной инфраструктуры города, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия стартовали в марте 2025 года, а полностью были завершены к концу того же года. За это время специалисты комплекса городского хозяйства с использованием метода открытой прокладки заменили изношенные участки и обеспечили высокое качество на всех этапах.

В частности, старый стальной трубопровод был демонтирован и заменен на современный полиэтиленовый, обладающий высокой устойчивостью к коррозии и длительным сроком службы.

Протяженность обновленного газопровода превысила 1,6 километра. Он не только рассчитан на работу при низком давлении, но и полностью соответствует всем нынешним стандартам промышленной безопасности и надежности.

Отмечается, что использование современных материалов позволило сотрудникам Мосгаза значительно снизить эксплуатационные риски и повысить надежность системы газоснабжения.

Все мероприятия были организованы таким образом, чтобы не прерывать подачу газа потребителям. Более того, в течение всего периода реконструкции газоснабжение жилых домов и объектов социнфраструктуры осуществлялось без перебоев.

Уточняется, что завершение проекта повысило уровень безопасности и надежности газоснабжения в данном районе, создав условия для стабильной и непрерывной эксплуатации газораспределительной сети на длительный срок.

Тем временем модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Чертаново промзона" продолжается на Дорожной улице. Решение о проведении работ было принято из-за длительной работы газового оборудования.

Мероприятие планируется провести в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. В рамках этапов эксперты заменят старое оборудование на новое, которое имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики.

