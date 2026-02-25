Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 08:30

Город

Реконструкция газопровода низкого давления завершилась на востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Реконструкция газопровода низкого давления завершилась на востоке Москвы. Работы на участке между Измайловском шоссе и Вольной улицей проходили в рамках программы по модернизации и укреплению газораспределительной инфраструктуры города, передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия стартовали в марте 2025 года, а полностью были завершены к концу того же года. За это время специалисты комплекса городского хозяйства с использованием метода открытой прокладки заменили изношенные участки и обеспечили высокое качество на всех этапах.

В частности, старый стальной трубопровод был демонтирован и заменен на современный полиэтиленовый, обладающий высокой устойчивостью к коррозии и длительным сроком службы.

Протяженность обновленного газопровода превысила 1,6 километра. Он не только рассчитан на работу при низком давлении, но и полностью соответствует всем нынешним стандартам промышленной безопасности и надежности.

Отмечается, что использование современных материалов позволило сотрудникам Мосгаза значительно снизить эксплуатационные риски и повысить надежность системы газоснабжения.

Все мероприятия были организованы таким образом, чтобы не прерывать подачу газа потребителям. Более того, в течение всего периода реконструкции газоснабжение жилых домов и объектов социнфраструктуры осуществлялось без перебоев.

Уточняется, что завершение проекта повысило уровень безопасности и надежности газоснабжения в данном районе, создав условия для стабильной и непрерывной эксплуатации газораспределительной сети на длительный срок.

Тем временем модернизация крупного газорегуляторного пункта (ГРП) "Чертаново промзона" продолжается на Дорожной улице. Решение о проведении работ было принято из-за длительной работы газового оборудования.

Мероприятие планируется провести в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. В рамках этапов эксперты заменят старое оборудование на новое, которое имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики.

"Новости дня": в столице началась ежегодная проверка газового оборудования в домах

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика