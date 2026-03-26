Движение транспорта вновь перекрыто на ряде улиц в центре Москвы

Движение транспорта временно перекрыто на Большом Каменном мосту и Малом Каменном мосту. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Проехать нет возможности и по улице Серафимовича, а также Можайскому шоссе возле дома № 4. Кроме того, проезд перекрыт на Ростовской набережной в районе дома № 3 по направлению к Смоленской улице и на улице 1905 года в сторону Краснопресненской набережной.

Утром 26 марта вводились ограничения на проезд по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту, а также по улице Знаменке и Новинскому бульвару в районе дома № 15. Спустя время их сняли.

Водителей в связи с возможными перекрытиями в центре и на западе Москвы 26 марта просили не выезжать в часы разъездов: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:30. Кроме того, их призывали добавлять запас времени к поездке, чтобы не спешить.

Также автомобилистам советовали использовать навигатор для поиска объездных путей. Помимо этого, водителям предлагали перенести поездки в районах перекрытия на другой день при наличии такой возможности.

