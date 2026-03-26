26 марта, 12:44

Экономика

Стоимость квадратного метра в "Москва-Сити" превысила 1 млн рублей впервые с 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах в "Москва-Сити" превысила 1 миллион рублей впервые с 2022-го, увеличившись за год на 24%. Об этом заявили аналитики одной из риелторских компаний.

Как указали эксперты, за 3 года цена квадратного метра на первичном рынке в "Москва-Сити" стала выше на 32%. В частности, это связано с временным снижением активности застройщиков.

Уточняется, что за последние 3 года объем предложения там увеличился в 4,7 раза. Однако максимальное количество апартаментов в деловом центре предлагали 8 лет назад. Тогда их было 1 180.

При этом средняя цена квадратного метра новостройки в Москве в середине 2025 года составила 382 194 рубля, что соответствует стоимости примерно 1 021 порции шаурмы. По словам аналитиков, пересчет цен в потребительские единицы помогает лучше визуализировать покупательскую способность и масштабы цен на рынке жилья.

