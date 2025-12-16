Стоимость квадратного метра новостройки в Москве составила около 1 тыс порций шаурмы

Фото: depositphotos/bratova

Средняя стоимость квадратного метра новостройки в Москве в середине 2025 года составила около 1 021 порции шаурмы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков одного из финансовых маркетплейсов.

По словам специалистов, средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке Москвы достигает 382 194 рубля, а средняя цена классической шаурмы составляет 374 рубля. Аналитики заметили, что в рублях стоимость квадратного метра выросла, но в шаурме уменьшилась. Это произошло потому, что блюдо также подорожало.

В июле 2024 года один "квадрат" в столичной новостройке оценивался в 335 041 рубль, а шаурма стоила около 269 рублей. В итоге это давало 1 245 порций шаурмы за квадратный метр.

"Пересчет цен в условные потребительские единицы помогает лучше визуализировать покупательскую способность и масштабы цен на рынке жилья", – отметила представитель маркетплейса Анна Романенко.

В частности, это позволяет увидеть инфляционные процессы и реальную динамику покупательской способности в товарах, привычных людям, указывала она.

Ранее в ГД рассказывали, что у россиян нет возможности покупать новые квартиры из-за их высокой стоимости. При нынешней ключевой ставке и росте цен сбор суммы даже на первоначальный взнос по ипотеке займет несколько лет, а сами ставки по жилищным кредитам вообще бьют все рекорды, сетовали парламентарии.

В это же время цены на продукты, коммунальные платежи, топливо, одежду и услуги растут. Таким образом, чем больше тратится на первоочередные нужды, тем меньше остается на жилье.

