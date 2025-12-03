Форма поиска по сайту

03 декабря, 07:30

Город

В Москве выставлена на продажу квартира с самой большой кухней в России

Фото: 123RF.com/xtrekx

В районе Хамовники в Москве за 2,5 миллиарда рублей продается квартира с кухней площадью 200 квадратных метров. Соответствующее объявление доступно на одном из порталов по аренде и продаже недвижимости.

Отмечается, что площадь самой квартиры составляет 600 квадратных метров.

Управляющий директор одной компании Руслана Сырцова в беседе с ТАСС рассказала, что кухни площадью 100 квадратных метров и больше есть в квартирах в Пресненском и Басманном районах столицы, а также на Якиманке.

"Однако все же подобные варианты проектируются нечасто. Как правило, даже в элитных пентхаусах площадь кухни-гостиной не превышает 50 квадратных метров", – сказала она.

Директор по девелопменту одной компании Екатерина Борисова добавила, что в элитных новостройках встречаются и по две кухни – техническая и парадная. Она отметила, что среди покупателей стали популярны организация кладовки при кухне и мягкий уголок для детей.

На втором месте в стране по размеру кухни оказалась квартира площадью 364 квадратных метра в Санкт-Петербурге, площадь ее кухни составила 165,3 квадратных метра. В объявлении она описывается как зал-столовая. В помещении имеются панорамные окна, есть выход на террасу. Цена квартиры – 453 миллиона рублей.

Третьей стала кухня площадью 70 квадратных метров в четырехэтажном пентхаусе в Сочи площадью 466 квадратных метра. Его стоимость составила 320 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что стоимость самой маленькой комнаты в России площадью 6 квадратных метров составила 3,5 миллиона рублей. Помещение расположено в пятикомнатной квартире неподалеку от станции столичного метро "Павелецкая". Само жилье находится на первом этаже кирпичного дома и уже готово к заселению, в нем имеется мебель.

