Стоимость самой маленькой комнаты в России составила 3,5 млн рублей

Фото: 123RF.com/wittybear

Стоимость самой маленькой комнаты в России площадью 6 квадратных метров составила 3,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление доступно на одном из порталов по аренде и продаже недвижимости.

Согласно публикации, помещение расположено в пятикомнатной квартире неподалеку от станции столичного метро "Павелецкая". Само жилье находится на первом этаже кирпичного дома и уже готово к заселению, так как имеется мебель.

На втором месте оказалась комната в четырехкомнатной квартире в Нижнем Новгороде – ее площадь составила 7,3 "квадрата", а стоимость – 700 тысяч рублей. При этом там сделан косметический ремонт.

Третью позицию заняла комната в трехкомнатном жилище площадью 8 квадратных метров в деревне Шпаньково Ленинградской области. Объект можно приобрести за 630 тысяч рублей. В объявлении говорится, что одна из комнат квартиры закрыта, а в другой проживает семейная пара.

Эксперты считают, что средняя стоимость "квадрата" в комнатах почти в 1,5 раза ниже, чем в квартирах, и составляет почти 89 тысяч рублей. Ведущий аналитик одного из агентств недвижимости Александр Иванов в беседе с ТАСС подчеркнул, что такой тип жилья становится единственно доступным для тех, кто не имеет накоплений, но хочет собственное жилье.

В это же время аналитики заявили о более динамичном росте средней стоимости квадратных метров в комнатах, чем в полноценных квартирах. В частности, этот показатель вырос на 6,1% по сравнению с ростом на 0,7% в сегменте вторичных квартир. По словам Иванова, рост спроса на комнаты спровоцировали ставки по аренде, резко выросшие за последние несколько лет.

"Относительно прошлого года объем предложения в сегменте продажи комнат вырос на 10,1%, а спрос – на 31,7%. Однако пока дефицита предложения на рынке продажи не наблюдается, и оно почти вдвое превышает спрос", – объяснил специалист.

Ранее сообщалось о начале продаж части здания в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Объект выставлялся за 750 миллионов рублей. Речь шла о комплексе из 10 квартир с 4-го по 8-й этаж включительно. Там было три совмещенных санузла и семь раздельных, а также 20-метровая кухня.

Аналитики добавляли, что такая одновременная продажа нескольких жилых помещений в "сталинках" является большой редкостью. Чаще их стараются раздробить на более мелкие площади, сделать ремонт и продать как отдельное помещение.

