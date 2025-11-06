Риелтор Перескокова: сдача машино-места в Москве может приносить 4–6% годовых

Машино-места в России подорожают на 5–10% в 2026 году, убеждены некоторые эксперты. Сколько они стоят, выгодно ли их покупать для получения пассивного дохода от аренды и какие инвестиции в недвижимость могут принести прибыль, разбиралась Москва 24.

Удачное вложение?

Цены на машино-места в 2026 году станут на 5–10% выше по сравнению с 2025-м, рассказал "Газете.ру" эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. При этом, по его словам, в новых жилых комплексах, особенно комфорт- и бизнес-класса, спрос на стоянки для автомобиля часто превышает предложение.

Кроме того, Трепольский посоветовал рассматривать машино-места как инвестиции для пассивного дохода от их сдачи.





Дмитрий Трепольский эксперт по финансам На фоне нестабильности других рынков машино-место воспринимается как консервативный и надежный актив, который стабильно растет в цене и приносит доход от аренды. Удорожание стройматериалов, рабочей силы и проектного финансирования напрямую влияет на себестоимость паркингов.

По мнению Трепольского, машино-места выгоднее всего покупать, когда дом находится на стадии котлована. В этом случае разница с ценой на момент ввода в эксплуатацию может составлять до 15–25%. Также хорошие скидки девелоперы предлагают в рамках специальных акций.

Среди других вариантов инвестиций – парковка-тандем или зависимое машино-место, когда для выезда нужно отогнать соседнюю машину. Последнее удобно, когда обе машины принадлежат одному владельцу, подчеркнул Трепольский. Такой вариант дешевле стандартных на 15–30%, предупредил он.

Однако специалист отметил, что машино-место станет выгодной покупкой только в густонаселенном районе, где есть недостаток парковок. В этом случае от аренды можно получать более высокий доход, чем от сдачи квартиры, убежден специалист.

Купить и сдать

Инвестировать в машино-место действительно есть смысл – на сегодняшний день это надежный актив, рассказала Москве 24 риелтор Наталья Перескокова.

"Парковок в большом городе не всегда хватает: их делают меньше, чем количество квартир, при этом во многих семьях по два и более автомобиля", – подчеркнула эксперт.





Наталья Перескокова риелтор Машино-места делают не в экономе, а в домах бизнес- и премиум-класса. В Москве его в среднем можно купить по цене до 3,5 миллиона рублей, в регионах – до миллиона. Расходы на содержание машино-места будут минимальными: коммунальные услуги низкие, ремонт делать не надо.

В качестве минусов подобных инвестиций Перескокова назвала невысокую среднюю доходность от сдачи в найм – примерно 4–6% годовых. Кроме того, при покупке важно обратить внимание, чтобы поблизости не было больших парковок. Если их много, заработок от аренды может быть низким, пояснила эксперт.

По мнению риелтора, приравнять по доходности к машино-местам можно и келлеры – личные помещения в подсобке домов для хранения вещей. Стоят они приблизительно так же и прибыль дают тоже примерно 4-6% годовых, сказала она.

"Если рассматривать другие типы недвижимости для пассивного дохода, я бы посоветовала обратить внимание на апартаменты. Но выбирать лучше варианты, построенные на земле со статусом под гостиницу или общежитие. В них можно делать временную регистрацию и платить пониженный налог на собственность – 0,5%. В целом доходность от сдачи апартаментов может доходить до 10–12% годовых", – отметила Перескокова.

Эксперт по недвижимости Ольга Муза также согласна, что машино-место может быть выгодным вложением.

"Учитывая, что сейчас достаточно много жилья комфорт-класса с небольшим процентным соотношением машино-мест к количеству квартир, такая недвижимость всегда очень актуальна. Тем более она постоянно дорожает, как и квартиры", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.





Ольга Муза эксперт по недвижимости Тем, у кого есть достаточно небольшая сумма в распоряжении, проще купить машино-место для сдачи в аренду. Это может быть выгоднее, ведь в случае с квартирой ремонт неизбежно изнашивается, и через какое-то время собственнику приходится вкладываться в него снова. А машино-место в принципе не нужно ремонтировать – лишь оплачивать коммунальные платежи.

Правда, нужно учитывать, что не все застройщики готовы продать машино-места не собственникам квартир в конкретном ЖК. В первую очередь ими должны обеспечиваться жильцы, чтобы какая-то организация не скупила весь парк, пояснила эксперт.

При этом Ольга Муза отметила, что традиционно именно квартиры сдаются лучше всего. Особенно маленькие, например студии. Однако эксперт предупредила, что из них жильцам всегда легче выехать, в отличие от той же двухкомнатной квартиры. В большое жилье, как правило, въезжают семьи с детьми и, скорее всего, с планами обосноваться на долгий срок. Это избавляет от траты времени на поиск новых жильцов, заключила специалист.

