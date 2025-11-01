Стоимость аренды дома в Подмосковье на Новый год может достигать 2,8 млн руб

Стоимость недельной аренды загородного дома в Подмосковье на новогодние праздники может достигать 2,8 миллиона рублей, следует из предложений на сайтах объявлений. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, особенно на наиболее востребованных направлениях. Где найти варианты подешевле и что нужно помнить при оформлении аренды, расскажет Москва 24.

Громадный разброс

В сервисах аренды недвижимости появились сотни вариантов аренды загородной недвижимости в Подмосковье на новогодние праздники.

Например, в деревне под Рузой предлагают снять двухкомнатную избу максимум на пять гостей площадью 65 квадратных метров. Внутри есть минимальные удобства вроде плиты, холодильника, стиральной машины и телевизора. В период с 31 декабря по 7 января это обойдется примерно в 120 тысяч рублей, а, например, с 3 по 10 января – уже 98 тысяч. При этом, если снять избу в праздники на одну ночь, придется отдельно оплатить клининг – 2 тысячи. Также на территории расположена баня с дровяной печью, которую можно затопить самостоятельно, однако в период новогодних праздников это обойдется в 6 тысяч с человека. Доплатить придется и в случае, если приехать с животными, – 1 тысяча в день.

Однако автор объявления строго предупредил: никаких шумных компаний и нетрезвых гостей, так как место предназначено для спокойного семейного отдыха.



В закрытом поселке под Истрой желающим предложили снять дом побольше – площадью 220 квадратных метров. Здесь отдых с 31 декабря по 7 января будет стоить уже 173 тысячи, однако в зависимости от дат цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. В доме есть четыре спальни и гостиная, а также отдельная большая игровая комната для детей. Внутри – вся необходимая техника для жизни плюс колонка караоке, снаружи – качели и мангальная зона. Плюс в стоимость входит баня на дровах.

Согласно правилам проживания, в доме могут разместиться максимум 12 гостей, но вечеринки здесь тоже не разрешены. Из животных можно привозить собак маленьких пород: правда, придется доплатить за уборку 2 тысячи рублей за весь период проживания.



Недалеко от Дмитрова на Новый год можно арендовать дом поменьше – 180 квадратных метров, однако обойдется он временным владельцам еще дороже. Цена на период с 31 декабря по 7 января составляет 470 тысяч рублей, а если на пару дней пораньше – 510 тысяч.

Автор объявления строго обозначил, что гостям должно быть больше 25 лет (но с детьми все же можно), причем в компании допустимо не более семи человек. Кроме стандартных удобств, в доме есть русская баня на березовых дровах, инфракрасная сауна, каменка с нефритовыми камнями и теплый бассейн. Плюс к услугам гостей самовар на шишках и травяной чай. Правда, эти два аксессуара, как и дрова с комплектами для парной, нужно оплачивать отдельно. На улице же есть зона барбекю и место для круглогодичной рыбалки, плюс неподалеку можно полетать на воздушных шарах. Но все это – без шумных застолий и без животных.



При этом полмиллиона рублей в будущие праздники не предел. Например, в одном из элитных поселков недалеко от Мытищ предлагается снять пятикомнатный двухэтажный дом площадью 1 200 квадратных метров, который обойдется с 31 декабря по 7 января чуть более чем в 2,8 миллиона рублей. В данном случае лимит на количество гостей равен 25 (если больше – придется доплачивать), но при этом можно устраивать вечеринки.

На первом этаже, помимо прочего, расположились кухня-столовая и SPA-зона с бассейном, хаммамом и сауной, а на цокольном – бильярдная и кинотеатр. Однако гостям запрещено приезжать с животными и запускать фейерверки на территории поселка.

Слагаемые цены

Стоимость аренды коттеджа на Новый год в первую очередь зависит от дат и продолжительности проживания. Бронировать их лучше как можно раньше: это дает больше выбора и возможность отмены брони, если объект не подойдет или возникнут непредвиденные обстоятельства. Об этом Москве 24 рассказал риелтор Олег Свиридов.

"На цену существенно влияет локация и доступные опции. Повышает стоимость аренды наличие бани, сауны или развитой инфраструктуры поблизости – например, парковой зоны или возможностей для активного отдыха", – сказал он.

По его словам, наиболее востребованы направления с удобной транспортной доступностью, такие как Новорижское и Рублевское шоссе, а также коттеджные поселки у воды. Также особой популярностью пользуются локации с зимней инфраструктурой – Яхрома, Новая Рига, Дмитровское шоссе, где есть горнолыжные трассы, пусть и рассчитанные на начинающих.

"Стоит обращать внимание на историю аренды объекта: лучше выбирать собственников, давно присутствующих на агрегаторах, где можно ознакомиться с отзывами и получить дополнительную информацию", – сказал Свиридов.





Олег Свиридов риелтор Динамика цен зависит от многих факторов. В первую очередь чем меньше предложений и чем выше спрос, тем выше будет стоимость аренды. К самому Новому году она может вырасти на 50% от нынешних значений.

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе с Москвой 24 уточнил, что дешевых вариантов на новогодние праздники практически не существует, а верхний предел стоимости может достигать очень высоких значений. При этом на стоимость объектов влияют качество дома и имеющиеся удобства, а также возможность воспользоваться допуслугами.

"Ключевым фактором ценообразования выступает не столько направление, сколько удаленность от Москвы: на расстоянии 70–80 километров от МКАД и более стоимость существенно снижается даже на престижных локациях. Северо-восточное направление традиционно считается более бюджетным, однако и там встречаются дорогие предложения", – подчеркнул он.

По словам Бендрикова, в экономсегмент входят варианты от 15 тысяч рублей за сутки, но это чаще всего небольшие дачные домики – иногда даже с удобствами на улице. Такие варианты практически не пользуются спросом, уточнил он.

Примерно в 25–30 тысяч в сутки уже предлагаются дома с несколькими спальными комнатами, но часто с ремонтом 15–20-летней давности. Более современные и комфортабельные объекты среднего класса стоят уже от 30–35 тысяч рублей в сутки и пользуются спросом у компаний, рассказал специалист.





Олег Бендриков риелтор, эксперт по недвижимости Премиум-сегмент стартует от 50 тысяч рублей за сутки, например, на Новой Риге. За эти деньги предлагается дом площадью около 400 квадратных метров, где часто есть сауна. А вот зона бильярда и другая расширенная инфраструктура могут отсутствовать.

В случае с предложениями от 100–150 тысяч в сутки и выше речь идет о масштабных объектах площадью в тысячи квадратных метров, где есть абсолютно все: сауны, бассейны, зоны бильярда, кинотеатры, караоке и другие развлечения. Гости обычно проводят все праздники на территории, не выезжая за пределы комплекса, пояснил эксперт.

Важные нюансы

Сэкономить на аренде в праздничный период практически невозможно – собственники не склонны занижать цены, заявил Олег Бендриков.





Олег Бендриков риелтор, эксперт по недвижимости Для безопасной сделки крайне важно заключать официальный договор напрямую с владельцем или его доверенным лицом, предварительно проверив выписку из ЕГРН для подтверждения прав собственности.

Особое внимание следует уделить вопросу шума. По словам эксперта, если дом расположен в коттеджном поселке, необходимо заранее уточнить его внутренние правила. Это связано с тем, что во многих поселениях действуют строгие ограничения на шум после 22:00–23:00, нарушение которых может привести к визиту полиции и штрафам.

"Эти нюансы лучше всего обсудить с собственником при подписании договора, так как в закрытых поселках с сложившимся коллективом шумные празднования часто не приветствуются", – отметил Бендриков.

В договор аренды необходимо включить детальный акт описи имущества со всеми имеющимися дефектами, предупредил в разговоре с Москвой 24 юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов.

"Желательно составить опись с маркировкой и указанием стоимости каждого предмета, где прописаны цена, степень износа и условия восстановления или замены при любых поломках, даже незначительных. Например, можно предусмотреть условие, что арендодатель забирает испорченный диван и приобретает новый за счет арендатора. Правда, вопрос, согласится ли на это съемщик", – сказал эксперт.

Фиксация состояния имущества осуществляется через фотосъемку, прилагаемую к договору. Сама процедура документирования не представляет сложности, однако проблемы возникают при фактическом повреждении имущества, поскольку все ситуации разрешаются индивидуально, объяснил Борисов.





Герман Борисов юрист и эксперт по недвижимости Арендодатели могут отказаться восстанавливать повреждения, поэтому целесообразно брать увеличенный депозит. Например, при аренде за 100 тысяч рублей на новогодние праздники можно установить залог в 200 тысяч, если арендаторы готовы на такие условия.

Помимо описи имущества, в стандартный договор следует включить разделы об ответственности сторон и условиях выезда. При этом аренду необходимо оформлять по акту приема-передачи с подписями обеих сторон, заключил Борисов.

