Захарова: первопричиной крушения самолета AZAL были украинские БПЛА

Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Первопричиной крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау стала атака украинских беспилотников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит RT.

Дипломат также выразила надежду на скорейшее завершение расследования трагедии и закрытие всех вопросов.

Самолет AZAL потерпел крушение 25 декабря 2024 года в 3 километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли.

При этом позже Алиев сообщил, что Баку не рассматривает крушение самолета авиакомпании как умышленную атаку. По его словам, Азербайджан лишь требует признания случившегося и наказания виновных.

Согласно промежуточному отчету по расследованию авиакатастрофы, самолет мог быть поврежден поражающими элементами боевой части. При этом по результатам проведенной экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено.