Упавший вблизи Актау самолет AZAL был поврежден элементами боевой части

Фото: ТАСС/МЧС Казахстана

Самолет AZAL, потерпевший крушение вблизи казахстанского города Актау, мог быть поврежден поражающими элементами боевой части. Об этом говорится в промежуточном отчете по расследованию авиакатастрофы, опубликованном на сайте Минтранса Казахстана.

В ходе расследования была проведена комплексная экспертиза выявленных посторонних металлических предметов.

"Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось", – говорится в материале.

Также уточняется, что по результатам проведенной экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружили.

Самолет "Азербайджанских авиалиний" потерпел крушение 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Кроме того, трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.

При этом позже Алиев сообщил, что Баку не рассматривает крушение самолета авиакомпании как умышленную атаку. По его словам, Азербайджан лишь требует признания случившегося и наказания виновных.