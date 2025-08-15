Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленную атаку

Фото: ТАСС/EPA/AZAMAT SARSENBAYEV

Власти Азербайджана не рассматривают крушение самолета авиакомпании AZAL в Казахстане как умышленную атаку. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью Fox News.

По его словам, Баку лишь требует признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан готовит иск против России по делу о крушении самолета авиакомпании AZAL. В Кремле отметили, что Азербайджан имеет право обратиться в международный суд по данному делу. Однако в таком случае Москва будет ждать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий.

Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он указал, что трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.