Прокуратура расследует крушение самолета у Актау по статье о нарушении правил безопасности

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Расследование крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Аirlines около города Актау ведется по статье о нарушении правил безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главную транспортную прокуратуру Казахстана.

Речь идет о правилах, которые касаются движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта. При этом статья подразумевает, что их нарушение повлекло по неосторожности гибель двух или более лиц.

Представители ведомства подчеркнули, что принимают все меры, необходимые для проведения всестороннего, полного и объективного расследования.

Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что борт был поврежден в результате обстрела с земли. По его мнению, трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.