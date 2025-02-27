Кадыров заявил о награждении членов экипажа разбившегося под Актау самолета

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил наградить выживших членов экипажа самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося в Казахстане в декабре 2024 года. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идет о бортпроводниках Зульфугаре Асадове и Айдане Рагимли – они представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой". Как отметил Кадыров, они проявили исключительное мужество и высокий профессионализм. Кроме того, сообщил политик, в Грозном в память о жертвах авиакатастрофы установят мемориальную плиту.

"Бортпроводники всегда были первой линией поддержки для пассажиров, обеспечивая их безопасность и комфорт во время полета. В условиях кризиса они действовали быстро и решительно, стараясь помочь всем, кто оказался на борту. Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения", – заявил глава Чечни.

В связи с трагедией Кадыров выразил глубокие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших. Он подчеркнул, что гибель людей в авиакатастрофе стала общей болью.

Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он указал, что трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.