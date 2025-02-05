Песков: в России внимательно изучат предварительный отчет о крушении борта AZAL

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Предварительный отчет о расследовании крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау будет внимательно изучен соответствующим ведомством. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он также заявил, что администрация президента России не будет комментировать эту тему.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines рухнул в трех километрах от Актау 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Минтранс Казахстана 4 февраля представил предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета. В документе говорилось, что эксперты нашли в самолете "посторонние металлические объекты" и многочисленные отверстия, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму.

Росавиация отметила, что этот документ пока не содержит выводов о причинах произошедшего. Они будут представлены в финальном отчете, поэтому комиссия продолжает свою работу, добавили в ведомстве.

