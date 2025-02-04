Отчет Казахстана показал, что экипаж самолета AZAL сообщал о взрыве у задних кресел

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Экипаж самолета AZAL, потерпевшего крушение в Казахстане, сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел. Об этом говорится в отчете Минтранса республики.

В документе представлены фрагменты переговоров экипажа с наземными службами. В 05:20 прозвучал сигнал "Самолет теряет управление". Кроме того, перед крушением он хаотично менял траекторию полета. По данным экспертов, у самолета наблюдались резкий набор и снижение высоты.

Экипаж также сообщал диспетчеру о взрыве на борту кислородного баллона и ударе птиц. Диспетчер в Ростове получал сообщение о том, что "кислород заканчивается в кабине пассажирской".

При этом гидравлика и электропроводка самолета были повреждены до столкновения с землей. Эксперты считают, что это могло произойти из-за внешних объектов. В отчете в том числе представлены фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора (триммера по тангажу).

Кроме того, отмечается в документе со ссылкой на данные самописцев, диспетчеры предупреждали пилотов о введении плана "Ковер" в Грозном.

"ДВЗ (диспетчер по взаимодействию) Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону): 15 минут Грозный "Ковер" радиусом 50", – говорится в предварительном отчете.

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета. Выводы экспертов были сделаны на основе анализа данных, полученных после авиакатастрофы.

Согласно документу, специалисты обнаружили в ходе первоначального осмотра самолета многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты. При этом в некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму. Для определения происхождения повреждений будут проведены экспертизы.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате катастрофы 38 человек погибли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В Кремле подчеркнули, что Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании авиакатастрофы.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он считает, что избежать трагедии можно было бы при координации между вооруженными силами и гражданскими службами России.