Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с первым сообщением после праздников

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир первое сообщение после новогодних праздников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В понедельник, 12 января, в 10:37 по московскому времени можно было услышать слово "нутошато", значение которого неизвестно.

До этого сигнал передавался 29 декабря 2025 года. Тогда в 12:08 по московскому времени в эфире прозвучало слово "перелаз".

Кроме того, радиостанция выходила в эфир 17 декабря. В этот день в 16:37 передавалось сообщение со словом "татумари".

