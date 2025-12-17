Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новое сообщение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир новое слово. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В среду, 17 декабря, в 16:37 по московскому времени в эфире прозвучало слово "татумари", которое до этого никогда не передавалось.

В прошлый раз сигнал фиксировался 11 декабря. Тогда в 12:48 по московскому времени можно было услышать слово "ершовуз", а в 14:08 – "бермудский".

При этом 10 декабря были переданы сразу 12 новых посланий. Они включали в том числе слова "мюоносвод", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "дымозюзя", "анусокеб", "централ", "котовоин" и "комплектный".

