Радиостанция "Судного дня" выдала 12 новых посланий

Фото: 123RF.com/davidoff205020

Радиостанция УВБ-76, больше известная как радиостанция "Судного дня", в среду, 10 декабря, выдала сразу 12 новых посланий. Об этом рассказали в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Первые сообщения с позывными "НЖТИ" прозвучали в эфире в 09:07 по московскому времени. Они включали в себя кодовые слова "мюоносвод", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "дымозюзя", "анусокеб", "централ", "котовоин" и "комплектный".

После этого сообщение повторилось около 13:08. Причем тогда радиостанция передала странное слово "крясосыч". Менее чем через 40 минут станция выдала "бесподобный".

Десятое послание, содержащее слова "покаянный" и "испитой", прозвучало в 14:34. Сразу через несколько минут в эфире фигурировало 11-е послание со словом "гласоджут". Последняя передача была зарегистрирована в 14:58. Расшифровка включала в себя послание "енотобюст".

Ранее, 1 декабря, в эфире было зафиксировано послание, в котором фигурировало слово "утюгонит". До этого, 20 ноября, в эфире прозвучал "коммерсант", а 17 ноября в 11:11 – сообщение со словом "жеребость".