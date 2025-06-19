Роскомнадзор впервые прокомментировал вещание радиостанции "Судного дня"

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Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции УВБ-76, известной как станция "Судного дня" или "жужжалка", сообщает RT cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной", – заявили в РКН.

Ведомство сослалось на постановление правительства России, в котором говорится, что радиодиапазон, в который входит частота УВБ-76, нужен для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения".

Радиостанция известна как "жужжалка" из-за характерных гудков, которые проигрываются в эфире в перерывах между передачами. Свое название станция "Судного дня" получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука".

Но бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин в беседе с журналистами опроверг эти слухи, заявив, что никакие радиостанции в этой системе не используются.

По версии радиолюбителей, которые давно следят за работой УВБ-76, кодовые слова могут использоваться силовыми и военными ведомствами для передачи сообщений между собой. Радиолюбитель по имени Игорь уточнил, что это может быть как сигнал для отмены тревоги, так и призыв к боевой готовности, либо к приготовлению оборудования.

"Диапазон радиочастот, в котором вещает "жужжалка", лучше всего распространяется в ночные и вечерние часы, а днем дальность связи сокращается из-за физической особенности волн", – указал он.

Ее передачи ловят даже в зарубежных странах, включая Великобританию, Латвию и Эстонию. Поэтому мощность станции может составлять не менее 5 киловатт, уверен радиолюбитель.

Ранее УВБ-76 сразу после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа передала в эфир несколько сообщений. Тогда прозвучали слова "азотобаск" и "ошолинь". До этого, в начале июня, станция передавала сигналы со словами "ибобаза" и "арапоблиц", после окончания второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

