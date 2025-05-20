Радиостанция "Судного дня" передала сообщение перед разговором Путина и Трампа

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Радиостанция УВБ-76, известная как станция "Судного дня" или "жужжалка”, передала загадочное сообщение перед телефонным разговором Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

Сообщение "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573" прозвучало в эфире радиостанции около 16:15 по московскому времени. Спустя несколько часов было передано еще одно сообщение с содержанием "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529".

В апреле радиостанция УВБ-76 передала за день девять новых нерасшифрованных сообщений. В эфире станции звучали такие слова, как "двинский", "целостат", "биржевик", "швеллер", "верхожом" и другие.

Название "жужжалка" радиостанция получила из-за характерных монотонных гудков. Они озвучиваются в эфире в перерывах между передачами. Свое второе название станция получила из-за того, что она якобы принадлежит системе управления ответным ядерным ударом "Периметр".

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Их беседа длилась более двух часов, Путин назвал ее откровенной, содержательной и полезной. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также отношения между США и РФ.