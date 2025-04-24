Радиостанция "Судного дня" передала новые сообщения

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Радиостанция УВБ-76, известная как станция "Судного дня" или "жужжалка”, передала за день девять новых нерасшифрованных сообщений. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

Сообщения транслировались 24 апреля с 13:04 до 17:21 по московскому времени. В первом из них прозвучало слово "двинский", во втором – "целостат", "биржевик", в третьем – "швеллер", в четвертом – "верхожом", в пятом – "стечение", в шестом – "пукосмак", в седьмом – "наложенье", в восьмом – "бродолай", в девятом – "шпикомопс".

В середине апреля "жужжалка" передала четыре сообщения. В эфире прозвучало послание "нептун", "тимус", "лисоплащ" и "нутобакс".

Название "жужжалка" радиостанция получила из-за характерных монотонных гудков. Они озвучиваются в эфире в перерывах между передачами. Свое второе название станция получила из-за того, что она якобы принадлежит системе управления ответным ядерным ударом "Периметр".