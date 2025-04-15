Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 08:17

Технологии

Радиостанция "Судного дня" УВБ-76 передала четыре сообщения

Фото: 123RF/bonnontawat

Радиостанция УВБ-76, известная как станция "Судного дня" или "жужжалка", передала 14 апреля еще четыре сообщения. Об этом сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал, посвященный радиостанции.

В 10:54 по московскому времени в эфире УВБ-76 прозвучало слово "нептун", спустя почти 5 часов, в 15:48, – "тимус". В 17:17 "жужжалка" передала слово "лисоплащ", а в 18:41 – "нутобакс".

Ранее, 7 апреля, в эфире прозвучало слово "буерофант", а до этого, 27 марта, сообщения "томомозг", "шнапс" и "тендер". Но самую "многословную" передачу за всю историю станции зафиксировали 12 февраля, когда в эфире прозвучало сразу 25 сообщений.

Российская коротковолновая радиостанция известна как "жужжалка" из-за характерных монотонных гудков, которые проигрываются в эфире в перерывах между загадочными передачами.

Станция "Судного дня" получила второе свое название из-за теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука". По этой конспирологической версии, если радиостанция замолчит, то это якобы будет означать гибель руководства страны, что автоматически запустит ответный удар.

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика