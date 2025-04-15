Радиостанция "Судного дня" УВБ-76 передала четыре сообщения

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Радиостанция УВБ-76, известная как станция "Судного дня" или "жужжалка", передала 14 апреля еще четыре сообщения. Об этом сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал, посвященный радиостанции.

В 10:54 по московскому времени в эфире УВБ-76 прозвучало слово "нептун", спустя почти 5 часов, в 15:48, – "тимус". В 17:17 "жужжалка" передала слово "лисоплащ", а в 18:41 – "нутобакс".

Ранее, 7 апреля, в эфире прозвучало слово "буерофант", а до этого, 27 марта, сообщения "томомозг", "шнапс" и "тендер". Но самую "многословную" передачу за всю историю станции зафиксировали 12 февраля, когда в эфире прозвучало сразу 25 сообщений.



Российская коротковолновая радиостанция известна как "жужжалка" из-за характерных монотонных гудков, которые проигрываются в эфире в перерывах между загадочными передачами.

Станция "Судного дня" получила второе свое название из-за теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука". По этой конспирологической версии, если радиостанция замолчит, то это якобы будет означать гибель руководства страны, что автоматически запустит ответный удар.

