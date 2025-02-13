Радиостанция "Судного дня" передала 25 загадочных сообщений за день

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Радиостанция УВБ-76, или станция "Судного дня", передала 25 загадочных сообщений в среду, 12 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

Сообщения фиксировались с 09:09 по 17:15 по московскому времени. В ходе эфира были произнесены такие слова, как "синопсис", "плагиат", "буйнакск", "штатогном", "брахмапутра" и другие.

Обычно в эфире "Судного дня" проигрываются монотонные звуки, а свое название радиостанция получила из-за распространенного мнения о ее принадлежности к системе "Мертвая рука" – так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", предназначенную на случай гибели руководства страны.

До этого самая "многословная" передача в истории радиостанции была зафиксирована 11 декабря, когда станция передала 24 сообщения с непонятным содержанием.

Спустя несколько дней в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали песня российского исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов. – Прим. ред.) "Я русский" и гимн РФ. Уфолог и ученый Юрий Григорьев предположил, что сообщения станции якобы являются предупреждением о надвигающейся катастрофе.