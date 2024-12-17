Радиостанция "Судного дня" передала 24 сообщения с непонятным содержанием

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Радиостанция УВБ-76, или станция "Судного дня", за 11 декабря передала 24 сообщения с непонятным содержанием, о чем сообщила отслеживающая послания группа в соцсети "ВКонтакте".

По замечанию специалистов, станция сделала самую "многословную" передачу в истории. В ходе эфира были произнесены такие слова, как "пучок", "бильярд", "нанайка", "азбука" и другие. В эфире радиостанции УВБ-76 обычно можно услышать монотонные звуки.

Среди слушателей станции существует мнение, что она была создана как часть системы "Мертвая рука" на Западе.

В 2023 году у берегов Тайваня дайверы встретили большую рыбу-ремень, которую также называют "рыбой судного дня". Однако профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин рассказал, что она не является предвестником катастрофы.

Кузищин пояснил, что "рыба судного дня" встречается на глубине от поверхности примерно до 500–700 метров. Она не отличается большой численностью и не является объектом промысла, поэтому серьезных наблюдений за ней не ведется.