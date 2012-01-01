Ученых обеспокоило стремительное таяние ледника "Судного дня"

Два крупных исследования ледника Туэйтса, известного как ледник "Судного дня", сильно обеспокоили климатологов со всего мира. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Наша планета стремительно нагревается, ледники тают, уровень Мирового океана повышается. Это прописные истины, реальность которых почти ни у кого не вызывает сомнений.

Но парадокс в том, что необычайно высокая скорость этих изменений заметна только в масштабах эпох. В приложении к обычной человеческой жизни она заметна гораздо меньше. Если бы вся Гренландия сбросила ледяные оковы за пару дней, а реки и каналы прибрежных городов навсегда вышли из берегов, мы бы ударились в массовую панику. Но пока ученые наблюдают лишь не самые очевидные маркеры, и предупреждая человечество о грядущих катаклизмах, их голос остается не слишком заметным на общем информационном фоне.

Один из таких признаков глобального потепления – состояние ледяного щита Антарктиды. До его полного исчезновения еще очень много времени, но первые подвижки уже есть.

Специалисты пристально следят за ледником Туэйтса, который журналисты давно называют ледником "Судного дня". Мало кто знает, что таких образований на самом деле два – есть еще Пайн-Айленд. С 1980-х годов их называют "слабым местом" Западно-Антарктического ледникового щита, поскольку они наиболее уязвимы для таяния. Мало того, если оба исчезнут, скорее всего, за ними последует весь массив. В последние годы скорость движения двух ледников увеличилась, их поверхность опустилась, а береговые линии отошли назад. Считается, что они, скорее всего, в конечном итоге разрушатся даже без дальнейшего повышения температуры.

Последние исследования показывают: ледник "Судного дня" более уязвим к потеплению, чем считалось ранее. Ученые обнаружили, что во время прилива он периодически поднимается на несколько сантиметров, из-за чего теплая морская вода просачивается под него. Этот процесс снижает температуру плавления льда и усиливает его разрушение.

По мнению авторов исследования, ледник может полностью исчезнуть к 2100 году, а это приведет к увеличению уровня Мирового океана на 60 сантиметров. Если же за этим последует таяние по всей Антарктиде, цифра возрастет на порядок, что приведет к самым катастрофическим последствиям.



Фото: depositphotos/Denis Burdin

Вслед за публикацией этих выводов многие специалисты начали предлагать варианты спасения ледника "Судного дня". Один из самых радикальных проектов предполагает создание вокруг него воздушно-водяной завесы, ограничивающей поступление теплой воды. На первый взгляд, предложение не очень сложное:



по морскому дну нужно протянуть перфорированную трубу длиной более 60 морских миль, в которой будет нагнетаться воздух;

пузырьки при поднятии на поверхность должны препятствовать перемешиванию холодной пресной и теплой морской воды, что должно остановить или хотя бы замедлить плавление льда.

Проблема в том, что такой проект потребует колоссальных затрат средств, времени и энергии, поэтому на данный момент никто не возьмется за его реализацию.

В то же время за всей этой шумихой мало кто обратил внимание на другую статью. Ее авторы, опираясь на научные данные, утверждают, что разрушение ледника "Судного дня" в ближайшее время маловероятно. По их версии, до полного его исчезновения пройдет несколько сотен лет. Исходя из этого, казалось бы, беспокоиться еще очень рано.

Хотя…

