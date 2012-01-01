Ученые хотят остановить глобальное потепление, распылив в небе алмазную пыль

Группа исследователей во главе с климатологом Сандро Ваттиони из Швейцарской высшей технической школы Цюриха рассчитала, что для глобального охлаждения планеты лучше всего будет распылять в атмосфере алмазные наночастицы. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Глобальное потепление обсуждается настолько активно, что некоторые исследователи даже предлагают снизить количество публикаций о нем: общество, перегруженное тревожной информацией об изменении климата планеты, перестает воспринимать это как реальную проблему. Сегодня можно открыть любое издание – от научного альманаха до модного журнала – и почти гарантированно найти в нем что-нибудь о повышении средней температуры по планете или таянии ледников. На протяжении десятилетий ученые предлагают самые разные способы решения этой проблемы.

Наиболее радикальным считается полный отказ от использования ископаемого топлива. Это, конечно, должно сработать, но далеко не сразу – природе потребуется пара-тройка веков, чтобы нейтрализовать парниковые газы и прочие загрязнения. Поэтому исследователи ищут и относительно быстрые методы, вроде постройки сотен тысяч специальных заводов по откачке СО2 из атмосферы. Предполагается, что таким способом можно будет вернуть температурные показатели в норму уже через 30–50 лет.

Среди возможных технологий охлаждения, рассматриваемых специалистами, существуют и те, что подразумевают экранирование солнечного света, падающего на Землю. Например, предлагается запустить в космос гигантский солнечный парус, который будет, подобно зонтику, отбрасывать на планету тень, снижая общий нагрев.



Но разрабатываются и методы, не включающие в себя постройку космического флота, их авторы предлагают решать проблему здесь, на месте. Для того чтобы уменьшить количество солнечного излучения, можно чем-нибудь временно затуманить нашу атмосферу. Одним из приверженцев такого подхода является Билл Гейтс, один из создателей компании Microsoft. В 2021 году он выделил три миллиона долларов на проект по распылению в атмосфере частиц мела. Это должно было блокировать часть солнечных лучей и тем самым снизить температуру. Гейтс даже провел реальные тесты, но, похоже, результаты его не устроили.

Однако швейцарские климатологи предлагают не отказываться от аэрозольной концепции. На сегодняшний день главными кандидатами на роль охладителей планеты считаются оксид титана, оксид алюминия, кальцит, карбид кремния и диоксид серы. У последнего вещества лучше всего изучено возможное влияние на климат, поскольку именно диоксид серы выбрасывается в атмосферу вулканами. Но это грозит побочным негативным воздействием, вплоть до выпадения кислотных дождей.

Ученые из Цюриха построили виртуальные климатические модели и обнаружили, что лучше всего с задачей справились бы 5 миллионов тонн алмазной пыли, состоящей из частиц размером до 150 нм. Наноалмазы не будут слипаться, провоцируя парниковый эффект, и при этом надолго останутся в воздухе в виде взвеси, не вызывая при этом повышенного возникновения каких-либо осадков. Кроме того, они химически нейтральны и обладают достаточной отражающей способностью.

Но есть у этого проекта и существенный минус – это, разумеется, его стоимость. Проект по изготовлению и доставке 5 миллионов тонн алмазов в стратосферу обойдется в несколько сотен триллионов долларов, и именно поэтому его пока не предлагают рассматривать всерьез. Так что, вероятнее всего, человечеству так и не суждено увидеть небо в алмазах.

Хотя...