Всем хорош: почему новый солнцезащитный крем спасет мировой океан

Ученые из Исследовательского фонда Сан-Паулу предлагают добавлять в солнцезащитные кремы молекулы розмариновой кислоты. Чем это может помочь и потребителям, и мировому океану, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Не за горами жаркое лето – время отпусков, пикников на природе и долгих прогулок на свежем воздухе. Разумеется, под ярким солнцем. Сегодня, пожалуй, не осталось человека, не понимающего необходимости защиты кожи от ультрафиолетового излучения. Впечатляющие эксперименты с UV-камерой доказывают, что солнцезащитные кремы действительно работают, сохраняя клетки нашей кожи от повреждения ДНК.

Казалось бы, вот оно – отличное решение: пользуйтесь нужными средствами и берегите свое здоровье. Но есть здесь и негативная сторона.

Большинство солнцезащитных кремов содержат оксибензон – химическое вещество, которое помогает отфильтровывать ультрафиолетовые лучи. И вот тут начинается самое неприятное. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов классифицирует оксибензон как стойкое токсичное вещество, способное проникать через кожу и накапливаться в кровотоке. И хотя его канцерогенные свойства не подтверждены, но подозрения все равно есть.

Мало того, это вещество еще и вредно для экологии! Попадая в океан, оксибензон оказывает сильное негативное влияние на кораллы и морские микроорганизмы. По иронии он делает это точно так же, как и ультрафиолет, – изменяя и разрушая цепочки ДНК океанских обитателей.

Конечно, можно возразить: далеко не каждый проводит отпуск на берегу океана. Но, во-первых, людей на планете много, и, по статистике, больше всего солнцезащитных средств продается именно в курортных и прибрежных районах. А во-вторых, как мы знаем из мультфильма "В поисках Немо", все трубы ведут в океан. Так что, попадая в канализацию, оксибензон рано или поздно все же добирается до коралловых рифов, нарушив по пути экологию многих водоемов. В 2015 году было проведено исследование, согласно которому в океан ежегодно попадает 14 тысяч тонн (!) использованного солнцезащитного крема.

Вот почему ученые многих лабораторий давно ищут замену привычным косметическим средствам от солнца. Биологи Исследовательского фонда Сан-Паулу обратили внимание на органическое вещество, которое извлекают из растений семейства губоцветных (Lamiáceae) – например, из мяты, шалфея или базилика. Но больше всего для этого подходит розмарин, поэтому соединение названо розмариновой кислотой. Сегодня ее продают в виде биологически активной добавки едва ли не в каждой аптеке. Она является полифенольным антиоксидантом и обладает противовирусными, противовоспалительными, иммуномодулирующими, антибиотическими и противоопухолевыми свойствами.



Но ученые обнаружили в ней еще одно неожиданное свойство. Молекулы розмариновой кислоты способны поглощать ультрафиолетовое излучение. Чтобы убедиться в этом, провели лабораторные исследования: вещество добавляли в солнцезащитный крем, а потом измеряли SPF – фактор защиты от UV-излучения.

Полученные результаты, мягко говоря, впечатлили: концентрация розмариновой кислоты всего в 0,1% увеличивала SPF на 41%. Если вспомнить все лекарственные свойства этого соединения, можно предположить, что крем на его основе будет не только блокировать вредное излучение, но и дополнительно исцелять кожу, заживляя солнечные ожоги и снимая воспаление. А главное, что такого средства нужно будет использовать намного меньше, и это не приведет к снижению защитного эффекта.

Конечно, праздновать еще очень рано: впереди исследователей ждут множество тестов и проверок. А также груда бумажной работы, ведь, чтобы вывести любой новый косметический препарат на рынок, нужно пройти множество бюрократических процедур.

Да и наверняка производители кремов не ринутся внедрять новинку. Компании не слишком заинтересованы в изменении производственных циклов. И все-таки мы верим, что скоро солнцезащитный крем будет не только защищать от солнца, но и лечить кожу, а также беречь жизнь в океане.

Хотя...

