Поймали "мамонта": как ученые создали фрикадельку из мяса древнего животного

Австралийский стартап Vow приготовил первую в мире фрикадельку из культивированной "мамонтятины". Как такое возможно, расскажет научный обозреватель Николай Гринько.



Мы уже писали, каким на вкус могла быть "динозаврятина". Основываясь на родстве древних ящеров и современных птиц, ученые предположили, что она очень похожа на мясо кур, уток и индеек, с поправкой на доисторическую диету. С мясом мамонта, кажется, должно быть проще. Эти животные вымерли относительно недавно – всего около 5–10 тысяч лет назад. При этом некоторые туши все это время лежали в вечной мерзлоте, словно в природной морозильной камере.

Но на самом деле те немногие авантюристы, кто рискнул отведать мясо мамонта, утверждают, что даже после очень продолжительной варки есть его невозможно. Тысячелетия заморозки привели к тому, что из тканей полностью исчезли все вещества, придающие ему вкус. Но сегодня у человечества появился реальный шанс попробовать если не настоящую "мамонтятину", то хотя бы очень близкий к нему продукт.

Австралийский биотехнологический стартап Vow уже несколько лет занимается разработкой культивированного мяса. При таком подходе мышечные клетки выращивают в биореакторах, получая из них живую ткань.

Сегодня многие компании изучают возможность создания клеток курицы, свиньи или коровы, но Vow экспериментирует и с более экзотическими видами. Стартап уже изучил потенциал более 50 видов, среди которых есть, например, альпака, буйвол, крокодил, кенгуру и павлин. Правда, до сих пор это были только лабораторные исследования, но уже в 2023 году в ресторанах Сингапура должен появиться первый коммерческий продукт компании – культивированное мясо японской перепелки.

При всей высокотехнологичности и современности такого подхода индустрия и потребители пока не стремятся массово переходить на продукт, выращенный в пробирке. Поэтому стартап решил провести пиар-акцию, синтезировав мясо мамонта. Над созданием мышечного белка древнего гиганта компания работала совместно с институтом биоинженерии при Университете Квинсленда.



Фото: Aico Lind www.studioaico.nl

Сегодня ученые довольно точно установили последовательность ДНК мамонта, хотя и с некоторыми пробелами. Поэтому биологи взяли ДНК мышечного белка вымершего животного – миоглобина – и заполнили эти пробелы, используя ДНК современного слона. Эта последовательность была имплантирована в стволовые клетки овцы, которые и поместили в биореактор. Всего за пару недель ученые получили культуру из примерно 20 миллиардов живых образцов. После этого клетки скатали в довольно большой шар, запекли и обжарили горелкой.

Фрикадельку из мамонта представили в нидерландском научном музее Nemo. Присутствующая там аудитория утверждает, что запах у блюда был довольно аппетитным. Кто-то даже сказал, что примерно так пахнет жареное мясо крокодила.

Но, несмотря на это, попробовать фрикадельку нельзя: этого не сделали даже ее создатели. Дело в том, что речь идет о биологическом белке, которого не существовало несколько тысячелетий. И ученые понятия не имеют, как на него может отреагировать иммунная система человека: потенциальную аллергенность культивированной мамонтятины только предстоит изучить.

Многие ученые считают, что выращивание клеточных культур рано или поздно должно прийти на смену традиционному животноводству. Крупномасштабное производство мяса, особенно говядины, наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это требует огромных ресурсов, площадей, воды, кормовой базы и так далее. Культивированные клетки лишены этих недостатков. Кроме того, они защищены от болезней и представляют собой чистый продукт с регулируемым составом элементов.

Вполне вероятно, что в обозримом будущем на смену фермам и животноводческим комплексам придут биореакторы. А на полках магазинов появятся котлеты из павлина, буйволовый фарш и отбивные из саблезубого тигра. Осталось подождать совсем немного.

Хотя…

